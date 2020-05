Stefan Raab: Was der Abgang für das Fernsehen bedeutet

Aus. Ende. Vorbei. ProSieben und die restliche deutsche Fernsehwelt muss in Zukunft ohne Stefan Raab auskommen. Der mag nicht mehr. Einen Grund dafür nannte er nicht. Den braucht er auch nicht. Angekündigt hat er das übrigens schon in den 90er-Jahren. Damals sagte er gegenüber „SpiegelTV“: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 50 noch Fernsehen mache.“ Er wird in diesem Jahr 49. Es wird also Zeit die „Fernsehschuhe an den Nagel zu hängen“, wie Raab es ausdrückt.

Nach 22 Jahren im Geschäft. Nach Viva und ProSieben. Nach „Vivavision“, „TV total“, „Schlag den Raab“, „Wok-WM“, „TV total Turmspringen“, „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“ und, und, und.

Keiner prägte die deutsche TV-Landschaft in den letzten Jahren so wie der gelernte Fleischhauer mit der großen Klappe und seinen kreativen Ideen. Sein Abgang wird ein Loch hinterlassen.