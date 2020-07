Staffel zwei der "Vorstadtweiber": Drehstart im April

Verlängerung.Die erste Staffel der ORF-"Vorstadtweiber" endet am Montag, die zweite Staffel wird in wenigen Wochen gedreht. Angepeilt ist laut Produktionsfirma MR-Film der April, wie am Donnerstag zu erfahren war.

Mit den "Vorstadtweibern" hat der ORF einen veritablen Quotenhit gelandet, der auch für Gesprächsstoff gesorgt hat. Laut ORF-Finanzdirektor Richard Grasl wird die zweite Staffel der "Vorstadtweiber" daher vorerst alleine vorfinanziert, da die erste Staffel beim Produktionspartner ARD erst im Mai anläuft und noch nicht absehbar ist, ob das Format auch in Deutschland gefällt.

Das hohe Publikumsinteresse für die "Vorstadtweiber" schlug sich auch bei der Nominiertenliste für den wichtigsten Film- und Fernsehpreis des Landes durch: Fünf Darsteller aus der Erfolgsserie sind für eine ROMY nominiert worden.