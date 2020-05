Staatsanwälte ermitteln gegen Strobl

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren ORF-Kommunikationschef wegen des Verdachts auf Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten. Strobl hatte im Herbst 2010 rund um eine Sitzung des ORF-Stiftungsrats und die dortige Abwahl von Informationsdirektor Elmar Oberhauser von einer Mitarbeiterin Direktoren- und Journalistengespräche vor dem Sitzungssaal mitschneiden lassen. Nach heftiger Kritik an der Aktion trat Strobl von seinem ORF-Posten zurück. FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger zeigte den engsten Vertrauten von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in der Folge bei der Staatsanwaltschaft an.



Diese hat nun - zwei Jahre nach dem Vorfall - offenbar ihre Aktivitäten in der Causa erhöht. Strobl wurde bereits vor einigen Wochen als "Beschuldigter" einvernommen, die damaligen ORF-Direktoren Wolfgang Lorenz, Karl Amon und Thomas Prantner haben in dieser Woche Zeugenladungen erhalten. Strobl selbst zeigte sich am Mittwoch im Gespräch mit der APA gelassen. "Ich sehe dem mit ruhigem Auge entgegen. Ich habe niemanden abgehört", so Strobl.



Der ehemalige ORF-Kommunikationschef und Grünen-Politiker hatte bei seinem Rückzug im Herbst 2010 erklärt, dass das Mitschneiden von Direktoren- und Journalistengesprächen vor dem Stiftungsratssitzungssaal ein mehr als "unglückseliger Vorfall", die Aktion "fehlerhaft" gewesen und "aus Überforderung" entstanden sei. Bei seiner Einvernahme vor wenigen Wochen habe er der Staatsanwaltschaft die damaligen Ereignisse dargelegt und die Vorwürfe entkräften können, so Strobl.