St. Stephens ist der CAT-Kommunikationsbahnhof

Um die Nachhaltigkeit der beschriebenen und gezeigten Werbelinie herzustellen, wurde ein Media-Mix bestehend aus den Medien Print, Out-of-Home, Radio und Online definiert. Der Online-Flight splittet sich wiederum in Branding-Kommunikation mittels Display-Marketing sowie Aktivierung und Interaktion via Social Media. Wobei der Display-Einsatz an jenen Marktkontaktpunkten stattfindet, wo die Werbemittel unmittelbar konvertieren können und sollen: auf Buchungsplattformen und im Umfeld von Fluglinien.

Credits:

Auftraggeber: City Air Terminal BetriebsgmbH; Koordination CAT/Marketing & PR: Sabine Lettner;



Agentur St. Stephens; Beratung und Koordination: Stefan Schindele, Renate Pyringer; Creative Director: Hans Cepko, Rudolf Zündel; Art Director: Dominik Haider, Phillip Schönholz; Text: Betty Benedikt.



