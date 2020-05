SPS Marketing zeigt schmutziges Geschäft

"Für diese Produkte und Dienstleistungen muss man zunächst einmal Einsatz zeigen und bis zu ihren Kernen und Ursprüngen vordringen, die mitten in der Produktion, in sterilen Räumen, früh am Morgen auf einer Teststrecke oder in einem Windkanal zu finden sind", erklärt Geschäftsführer Gerhard Preslmayer was hinter den Tiefgängen steckt und weshalb es manchmal schmutzig wird.



Und um einerseits die Nähe zu den SPS Marketing-Auftraggebern zu veranschaulichen und andererseits die Erkennbarkeit als Eigenkampagne zu verdeutlichen, geht in den Sujets die Agentur-Führung den Produkten sichtbar auf den Grund.