SPS Marketing-Sixpack

Magna Steyr, Stammkunde der in Linz ansässigen Agentur, wurde mit einem integrierte Messekonzept für den Automobilsalon in Genf ausgestattet.



Der Fachverband Ingenieurbüros tritt mittels neuer Positionierungs- und Imagekampagne in Oberösterreich auf. Dazu setzt die Agentur auf PR-Aktivitäten. Das Ziel dieser Kampagne ist, Ingenieurbüros als die erste Adresse bei Entscheidungen zu technischen Produkten und Planungsaufgaben zu verankern.



Und die Linz AG beauftragte bei SPS Marketing ein Buch, dass sich um die Erweiterung der Straßenbahnlinie 3 in der oberösterreichischen Landeshauptstadt dreht.



