Springers Finanzen.at erstmals ÖWA-sichtbar

In der mobilen Messung ist wiederum erstmals die Nutzung der Apps von diepresse.com zu sehen. 986.018 Visits und 84.896 Unique Clients erzeugt das Portfolio diepresse.com Mobil Gesamt. Die Mehrheit dieser Nutzung generieren die Smartphones-Apps, die von 53.928 Unique Clients im Dezember aufgerufen wurden. Die Tablet-Apps waren von 30.977 Unique Clients genutzt worden.



Hier lohnt sich ein ein tieferer Blick in die Statistik. Die PageImpressions pro Unique Client liegen in der Tablet-Nutzung deutlich höher als bei den Smartphone-Clients. Das ist als Indiz für die Attraktivität einer derartigen Inhalte-Bereitstellung zu werten. Mehr Aktion bedeutet - im Idealfall - höhere Wahrnehmungsqualität der Inhalte von Tablet-Apps. Im Umkehrschluß kann das - sollte es aber nicht - bedeuten, dass sich Nutzer dieser Apps auf den Medien-Angeboten nicht zurechtfinden und ziellos oder verzweifelt hinter den gewünschten Inhalten herklicken.



Auch austria.com Portal Tablet weisen ein höheres PageImpression-zu-Unique-Clients-Verhältnis aus als bei den Smartphone-Apps.



Und dramatisch nutzungsintensiver ist das Tablet-Angebot der Salzburger Nachrichten. Mit 365,7 PageImpressions pro Tablet Unique Client übertrifft dieses Medien-Angebot alle in der mobile Messung der ÖWA Basic ausgewiesenen Angebote.



Dafür liefert die Statistik, die die Verteilung der technischen Zugriffe über mobile Betriebssysteme und quasi einen Nutzungsmarktanteil abliefert, ein nur leicht verändertes aber bekanntes Bild: