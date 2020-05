Springer entwickelt Deichmanns Shoe Fashion

Springer betreut den Corporate Publishing-Auftraggeber Deichmann im Konzern-Bereich Neue Geschäftsfelder. Dort wird das Magazin mit "großen Bilderstrecken, Neuem aus der Welt der Stars" und "vielen Tipps und Tricks" ausgestattet.



Shoe Fashion wird über alle Deichmann-Filialen in den Märkten Deutschland, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Türkei und Ungarn an Interessierte abgegeben. Darüber hinaus schafft der Einzelhänder über das Magazin Kontakte via Hotspot-Vertrieb also der Verteilung über Bars, Kinos und Hotels.



Das in dem Magazin integrierte Werbe-Inventar wird ebenso von Springer und zwar von Axel Springer Media Impact bewirtschaftet.