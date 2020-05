Springer bereitet ständige Silicon-Valley-Präsenz vor

Unter dieser Voraussetzung tritt nun Christoph Keese, Senior Vice President Investor Relations and Public Affairs einen als "Visiting Fellowship" definierten Besuch, der am 12. Februar beginnt und am 30. Juli 2013 endet, an. Seine Springer-Aufgaben nimmt Keese von Kalifornien aus wahr.



Während Diekmann und Würtenberger am 1. Juni 2013 zurückkehren, bleibt Sinner länger im Valley um Frühphasen-Investments für Springer vorzubereiten.



Als Visiting Fellow kommen bei Springer all jene Führungskräfte in Frage, die Schlüsselpositionen für den digitalen Umbau des Unternehmens inne haben und sich in der Vergangenheit durch wegweisende Ideen und Leistungen auszeichneten.