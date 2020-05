Spotify fährt Ford

Spotify und andere Apps werden über das eigene Smartphone während der Fahrt im Ford EcoSport genutzt und per Sprache gesteuert. Das ist das erste Modell in Europa, das mit dem notwendigen technischen System ausgestattet ist.



In den USA sind die Ford-Modelle Focus 2013, Fiesta, C-Max, Fusion, Mustang oder die E-Serie mit dieser Schnittstelle, Sync AppLink, ausgestattet.



Ford setzt damit seine Go further- und Spotify seine Immer-und-überall-verfügbar-sein-Strategie fort.