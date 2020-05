Spotify erhält Coca-Cola-Kapital

In Österreich geht Spotify mittlerweile in das zweite Betriebsjahr. Der Musik-Dienst war am 15. November 2011 gestartet. Bis zum 15. November 2012 wurden 7,4 Millionen Stunden Musik in Österreich konsumiert. Anders ausgedrückt: das sind 846 durchgehende Jahre Musik-Konsum oder 115.945.027 Klicks auf den Play-Button.



Die stärkste Nachfrage herrschte in diesem Jahr in Österreich nach der Musik des singenden Panda CRo und nach jener von David Guetta. Die auf Spotify meistgespielten österreichischen Musiker des Dienstes sind Parov Stelar, das steirische Trio S.T.S. und der Volks-RocknRoller Andreas Gabalier.