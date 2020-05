Sport10.at präpariert Skisprung-App neu

Nach zweijährigem "Kundendienst" war es an der Zeit das Erscheinungsbild der App zu modernisieren, um deren Nutzern neue optische Stimuli zu liefern und das optische Ausbrennen durch frischere Spannungselemente zu verhindern. Das Innenleben der App, der Inhalt, wurde in Channels - News, Multimedia, Wertungen, Bewerbe und Inside - gegliedert. Damit kann die leserseitige Nutzungseffizienz erhöht werden, was sich nachhaltig positiv auf die Sympathie, damit auf die Wahrnehmung und letztendlich auf die Verbreitung der App und den Skisprungsport auswirken soll.



atmedia.at