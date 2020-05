int // Die Fernsehübertragungen des Red Bull Air Race wurden in New York von der National Academy of Television Arts and Sciences mit einem Sport Emmy ausgezeichnet. Und zwar wurden die Berichte im Fox Sports Network der Produktionsfirmen G.R.A.C.E. Productions, West4Media gemeinsam mit SIVision, skymedia und Riedel Communications in der Kategorie "Outstanding Technical Team Remote" ausgezeichnet.