Spinnwerk optimiert Schirnhofers Online-Auftritt

Die Agentur adaptierte diesen Online-Auftritt und arbeitete diesen optisch noch konsequenter in Richtung Vermittlung von Bodenständigkeit, Nachhaltigkeit und lokaler Produktion. Feinkost-Schirnhofer.at soll als "ehrlich, gemütlich und steirisch" wahrgenommen werden und in unmittelbarem Kontext zu den Genusswelten des Unternehmens stehen.



Spinnwerk integriert den Webauftritt in das obligatorische Responsive Design, das ein uneingeschränkter, technischer Zugangsweg ist. Die Agentur berät und betreut Schirnhofer grundsätzlich in der Social-Media- und E-Mail-Marketing-Kommunikation.