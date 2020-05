Spectralmind launcht Sonarflow

Und zwar grafisch. Sonarflow tritt mittels Apple-App in Erscheinung und richtet sich an Spotify-Premium-Nutzer. Der Service hebt deren individuelle Playlists auf eine optische Ebene. Künstler und Tracks werden in der App als "Bubbles" visualisiert.



Die Reise mit Sonarflow durch die eigenen akustischen Kosmen beginnt mit den sogenannten Starred Spotify Tracks, den Your Spotify Tracks und der allgemeine Ebene, den Spotify Country Top Tracks also quasi der "Austro-Hitparade".