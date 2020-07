Die Serie, die das Fernsehen veränderte

Er war ein Mörder, ein Erpresser, Nachtclubbesitzer und übergewichtiger Schwerenöter, der seine wunderbare Frau Carmela ( Edie Falco) betrog, wie es ihm passte. Einer, der es zuwege brachte, seinen eigenen Schwager zu erschießen. Mit der Schrotflinte aus drei Metern Entfernung. Ein typischer Mafiaboss war Tony Soprano aber nicht. Denn man konnte ihm vergeben. Mehr noch: Man musste ihn einfach lieben. Diesen Melancholiker, der wegen seiner Probleme in der Arbeit zur Psychiaterin geht. Mit der Rolle des psychisch labilen Mafiabosses gelang dem bis dahin weitgehend unbekannten James Gandolfini der Durchbruch. Die Rolle war ihm auf den Leib geschrieben. Für seine Darstellung wurde er mit drei Emmys ausgezeichnet.

Nach dem Serien-Ende 2007 spielte Gandolfini in ausgesuchten Hollywood-Produktionen, war in "Killing Them Softly" an der Seite von Brad Pitt und in "Zero Dark Thirty" zu sehen. Immer gewaltig im Auftreten, fein im Spiel. Vergangenes Jahr, am 19. Juni, starb er völlig überraschend im Alter von 51 Jahren an einem Herzinfarkt.