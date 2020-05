Sony Österreich avanciert Anzeletti

atMonika Anzeletti tritt mit 10. Jänner 2013 ihre neue Funktion bei Sony Österreich an. Sie managt künftig als Sales Director Consumer Products den Verkauf in diesem Geschäftssegment des Markenartikel-Unternehmens. Anzeletti berichtet in dieser Position wiederum direkt an Martin Lage, den Country Head von Sony Österreich/Schweiz.