Solider Start für "Die große Chance"

Ivana Cibulova (30) kommt ursprünglich aus der Slowakei, lebt seit vier Jahren in Kapfenberg (Stmk.) und arbeitet dort als Krankenpflegerin. Sie singt seit dem Kindesalter gerne Soul und Pop der großen Diven. Ihr Traum ist, beruflich Musik zu machen.

Vor ihrer Performance fragte Moderator Andi Knoll: "Das, was du jetzt gleich vorhast, kannst du das?" Nicht nu, dass sie es konnte. Sie überzeugte bei Jennifer Hudsons "One Night Only" mit sicheren Tönen und faszinierendem Ausdruck in der Stimme.