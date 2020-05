Solidaritätswelle für wankende Zeitungen

Am Freitag erscheint die Financial Times Deutschland zum letzten Mal. Rund um das Ende der vor knapp 13 Jahren gegründeten Blatts wurde die Zeitungskrise in Deutschland (und Österreich) heftig diskutiert – dabei sind sich Beobachter einig, dass der Fall der von Anfang an defizitäre Wirtschaftszeitung nicht symptomatisch ist.

Am Dienstag wurden FTD-Erinnerungsstücke versteigert, die Erlöse kommen den „Reportern ohne Grenzen“ zugute: Eine Erstausgabe der Zeitung brachte 1810 Euro ein. Außerdem gab es sechs tote Heuschrecken im Schaukasten – eine Anspielung auf Franz Münteferings Schimpfwort für Finanzinvestoren. Das Souvenir ging für 1211 Euro weg. Ein großes Sofa, das rundum mit FTD-Ausgaben beklebt war, brachte 1160 Euro ein. Die Trophäe „Wirtschaftsredaktion des Jahres“ erzielte 491 Euro. Ein Champagner, der zum FTD-Start an das Team verschenkt worden war, wurde für 211 Euro gekauft.