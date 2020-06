"SOKO Kitzbühel": Dienstantritt für Nina Pokorny

Cencig, dem TV-Publikum unter anderem aus "Schnell ermittelt", "Der Bergdoktor" oder "Medicopter 117" bekannt, hatte bei den dreizehn Folgen der neuen Krimi-Staffel vier Regisseure. Und gar acht Autoren haben die Drehbücher verfasst.

Für die Handlung habe es (wie immer) zuerst einen Entwurf gegeben und danach viele Drehbuchfassungen. In die Cencig auch "den einen oder anderen Schmäh" eingefügt hat.

"In der ersten Staffel mit Nina haben wir diese Figur natürlich in den Mittelpunkt gestellt, auch durch ein Geheimnis, das sich erst in der letzten Folge auflöst. Aber in der zweiten Staffel wird das nicht so weitergehen, da bekommen auch Jakob Seeböck und Ferry Öllinger eine Privatgeschichte. Denn es tut der Serie gut, wenn es nicht nur Kriminalfälle gibt."

Bei besagten zwei Kollegen, Roither (der nach Koflers Abgang als Chef nachgerückt ist) und Kroisleitner (der so gerne Chef geworden wäre), eckt die Neue aufgrund ihrer raschen Arbeit und dem Ignorieren der dienstlichen Hierarchie immer wieder an. An Alleingang ist Nina nämlich von ihrer Tätigkeit als verdeckte Ermittlerin in Wien gewöhnt.