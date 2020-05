Social Media-Verbote mehren sich

Darum verdoppelte sich, laut Integral das generelle Networking-Verbot in Betrieben innerhalb eines Jahres. Mit "ein Fünftel" also 20 Prozent beziffert das Marktforschungsunternehmen das aktuelle Niveau der untersagten Netzwerk-Kommunikation. Und hierunter wird eine generelles Social Media-Verbot verstanden.



Den Unlockeren stehen mehrheitlich offene Firmen-Kommunikationskulturen gegenüber. 60 Prozent der österreichischen Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitern uneingeschränkte Soziale-Netzwerke-Kommunikation. Und versprechen sich davon einiges. Dafür reduziert sich die Kommunikation auf den betriebseigenen Websites.



Zwischen den Netzwerk-Verbietern und den Netzwerk-Offenen gibt es eine kleine Schar an Unternehmen, die Network-Zugänge beschränken. Sie begrenzen die Social Media-Nutzung auf ausgewählte Netzwerke oder definierte Mitarbeiter.



25 Prozent jener Firmen, die auch eigene Online-Medien betreiben, stellten mittlerweile auch Schnittstellen und Anbindungen an Social Networks her.