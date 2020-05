Social Media-Strategien sollten ausgeklügelt sein

Die Universal McCann-Studie zeigt weiters vier zentrale Motivationsfelder, die Menschen zur Partizipation an der Social Media-Kommunikation veranläßt. Einer hedonistischen Intention folgen die Nutzer in den USA. Sie wollen "abhängen" und "sich die Zeit vertreiben". In Deutschland und Russland geht es den Foren-Mitgliedern um "Zugehörigkeitsgefühl" und Gemeinschaftssinn. In China geht es darum in Networks "etwas Neues zu lernen" und in Ländern des Mittleren Osten oder Afrikas geht es um Demokratie und darum die Meinung anderer Network-Mitglieder zu beeinflussen.



Dafür nehmen alle Social Media-Nutzer auch Datenschutz-Unsicherheiten in Kauf. Das Bewusstsein für Datenschutz sei vorhanden, wird in der Studie ausgewiesen. Allerdings seien Network-Nutzer bereit ihre Persönlichkeitssphäre aufs Spiel zu setzen, um nichts zu verpassen und über die jüngsten Entwicklungen in ihren Freundeskreises auf dem Laufenden zu sein.