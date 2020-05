Social Media dominiert die Smartphone-Internet-Zeit

usSmartphones gewinnen immer mehr Anteil an der Internet-Nutzungszeit von Konsumenten. So stieg die Nutzungsdauer, die auf diese Endgeräte entfiel, an der Web-Gesamtnutzung von 12 Prozent im Jahr 2011 auf 17 Prozent im laufenden Jahr. Die Zugriffszeit von Tablets erhöhte sich in der Betrachtungszeit von drei auf sechs Prozent und die Internet-TV-Minuten verdoppelten sich von zwei auf vier Prozent. Es reduzierten sich wiederum die Online-Minuten von Desktop- und Laptop-Computern von 83 auf 73 Prozent analysierte GfK.