Social-Media-Bewertung bekommt Richtung

Eine, vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) durchgeführte Erhebung ergab, dass 90 Prozent der Social Media-tätigen Unternehmen "gezielt die Gespräche über ihre Marken, Produkte und Dienstleistungen beobachten". Daraus ergeben sich Bewertungen für Facebook und Twitter-Status-Updates und -Posts, Blog-Artikel sowie Kommentare und Diskussionen in Foren. Parallel dazu werden Absatzzahlen-Analysen und Interpretationen aus Webanalyse-Metriken angestellt. Diese Methodenwege werden entweder für sich oder in Kombination eingesetzt.



Laut BVDW stellen diese beiden Erfolgsmessungswege für Social Media-Kommunikation die befragten Unternehmen "zufrieden".



Der Verband ermittelte in weiterer Folge auch die Verbreitung von Social Media Monitoring in Unternehmen. 63 Prozent der Unternehmen erklärten, sie würden eine entsprechenden Erfolgsmessung vornehmen. 29 Prozent verzichten noch auf die Überprüfung dieses Kommunikationseinsatzes. Drei Viertel dieser Nicht-Prüfer erwägen, künftig Social Media Monitoring zur Evaluierung ihrer Kommunikation in sozialen Medien heranzuziehen.



Allerdings stammen diese Schlüsse aus den Antworten von 124 Unternehmen in Deutschland und sind als Entwicklungstendenzen zu werten.