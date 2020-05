Smartphone-Durchdringungsgrad erreicht 55 Prozent

Deutschland hinkt punkto Gesamtverbreitung von Smartphones derzeit noch mit 48,4 Prozent Penetrationsgrad hinter dem EU5-Schnitt von 54,6 Prozent nach, wies von August bis Oktober 2012 jedoch ein exakt gleich hohes - 14,2 Prozentpunkte - Smartphone-Wachstum auf wie Großbritannien.



Diese Zahlen stammen aus der comScore-Studie MobiLens. Darin ist die gegenwärtige Entwicklung des britischen Mobilfunk-Marktes hervorgehoben. In dem hochkompetitiven Markt schließt derzeit Samsung in der Verbreitung seiner Smartphones - einer weitaus vielfältigeren Produktpalette - zu Apple auf. Samsung konnte von Oktober 2011 auf Oktober 2012 seinen UK-Marktanteil um 12,8 Prozentpunkte auf 24 Prozent steigern. Apple gewann in der selben Zeit 1,5 Prozentpunkte und hielt bei 28 Prozent Marktanteil.



Der britische Smartphone-Markt wird auf der Ebene der Betriebssystem mittlerweile von Android/ Google dominiert. Das System kommt auf 46,6 Prozent Marktanteil und einen Wachstum innerhalb von zwölf Monaten um 12,4 Prozentpunkte. Während Apple iOS parallel dazu um 1,5 Prozentpunkte auf 28 Prozent Marktanteil wuchs.