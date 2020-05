Sky zeigt US-Serie „The Newsroom“

Jeden Abend hat Will Mc-Avoy ( Jeff Daniels) 1,1 Millionen Zuschauer. Er ist der populärste Nachrichtensprecher des Landes. Noch. Heroisch kämpft er gegen die sinkenden Einschaltquoten.

Sky Atlantic präsentiert ab nun jeden Donnerstag um 21.00 Uhr jeweils zwei Episoden der zehnteiligen Serie „The Newsroom“ in deutscher Erstausstrahlung.

Der Blick hinter die Kulissen eines Nachrichtensenders wurde von Oscar-Preisträger Aaron Sorkin geschrieben, bekannt für TV-Serien wie „The West Wing“ und den Kinofilm „The Social Network“, die erfolgreiche Verfilmung der Facebook-Story.

Die Serie beginnt dramatisch: Er sei der Jay Leno unter den News-Anchormen, wirft man Will Mc Avoy in einer Talkrunde vor. Ein Wohlfühl-Nachrichtenmann, „populär, weil Sie niemanden hart anfassen.“ „Können Sie beantworten, warum Amerika das großartigste Land der Welt ist?“ McAvoy runzelt die Stirn, beugt den Kopf, kneift die Augen zusammen. Gleich einem Befreiungsschlag ruft der News­mann vor Livekameras ins Publikum: „ Amerika ist nicht das großartigste Land der Welt!“ Das sitzt. Sein Statement löst eine Welle der Empörung aus, er wird auf Zwangsurlaub geschickt. Für sein Comeback soll er nun eine neue, quotenstarke Nachrichtenshow etablieren. An seiner Seite: Jane Fonda als Senderchefin.