Sky verlängert Formel-1-Medienrechte-Vertrag

de, atFormula One Management, der Rechte-Inhaber und Vermarkter der Medienrechte an der Rennserie, verlängert mit Sky die bestehende Kooperation. Der erneuerte Medienrechte-Vertrag läuft nun bis Ende 2015. Deutsche und österreichische Abonnenten von Sky sind an jedem Rennwochenende vom ersten freien Training bis zum Ziel-Einlauf live dabei.