Sky verbessert Kunden- und Ertragslage

Diese betriebswirtschaftliche Entwicklung reflektiert den Fortschritt des TV-Unternehmens sowohl qualitativ als auch quantitativ auf Produkt-Ebene und deren Effektivität in den Märkten Deutschland und Österreich.



Das Sky-Portfolio erreichte im dritten Quartal eine Netto-Reichweite von 11,1 nach 8,4 Millionen Zuschauer im Vergleichsquartal 2011.



Im aktuellsten Berichtszeitraum stieg die Gesamt-Kundenzahl um 80.000 auf 3,212 Millionen, was ein Wachtsum von zwölf Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum widerspiegelt. Im Geschäftsbereich HD beläuft sich die Kunden-Anzahl im Segment Sky Welt auf 2,055 Millionen (+47 Prozent) und im Segment Sky Premium auf 1,337 Millionen (+29 Prozent) Konsumenten. Die Premium HD-Penetration in der Sky-Kundschaft belief sich Ende September auf 41,6 Prozent.