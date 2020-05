Sky verbessert EBITDA

Die Abonnenten-Zahl war darüber hinaus von 2011 auf 2012 um 12 Prozent oder 351.000 auf 3.363.000 angwachsen. Das Brutto-Wachstum in diesem Vergleichszeitraum beträgt acht Prozent. Nach 671.000 Abos 2011 konnten 2012 728.000 Abos lukriert werden. Die rollierende Monats-Kündigungsquote stieg dagegen angesichts des Abonnenten-Zuwachses wieder leicht von 11,0 auf 11,8 Prozent.



Bis Jahresende 2012 betrug die Sky HD-Vertragszahl 2.249.000. Die Sky Premium HD-Abonnements legten in dem Zeitraum um 56 Prozent auf 1.514.000 zu. Das bedeutet, dass 45 Prozent der Sky-Kunden Premium HD-Konsumenten sind. 28 Prozent dieser TV-Kunden verfügen wiederum über den, unter Sky+ firmierenden Festplatten-Receiver. Mit diesem Produkt-Angebot generierte das Unternehmen im Vorjahr einen Zuwachs im Ausmaß von 126 Prozent. Dieses Segment erhöhte sich von 411.000 auf 929.000 Kunden. Auch im Zweitkarten- und Sky Go-Segment verzeichnete der TV-Anbieter Wachstum. Für Sky Go ist derzeit nur ein Nutzungsintensitätszuwachs von 7,6 auf 33,2 Millionen Logins ausgewiesen.



Sky geht daran bestehenden Aktionären 20.400.017 neue Namensaktien zu verkaufen und damit einen Brutto-Erlös von 91 Millionen Euro zu lukrieren. Im Zuge dieses Anteilsverkaufs erwirbt News Adelaide Holdings jenes Aktienpaket, das deren Gesellschaftsanteil auf 54,5 Prozent in der Sky Deutschland AG erhöht.



Nach diesem Aktien-Verkauf erhöht sich Gesamtzahl der ausgegebenen Sky Deutschland-Aktie von 856.800.738 auf 877.200.755 Stück.