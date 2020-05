Sky und Sony Pictures verlängern Kooperation

Die Vertragsverlängerung erstreckt sich über die Verbreitrungswege Satellit, Kabel, IPTV, Internet und Mobile. Das heißt in weiterer Folge, dass die Sony-Inhalte auch über Sky Anytime und Sky Go zu konsumieren sind.



Sky erwirbt mit diesem Rechte-Paket die Ausstrahlungslizenz für Men in Black 3, The Amazing Spderman 3D, Total Recall, Django Unchained und Underworld Awakening".



atmedia.at