Sky erwirbt Handball-WM-Live-Rechte

Ab 15. Jänner 2015 wird in Qatar um den Handball-Weltmeister-Titel gekämpft. Dort treten auch das Herren-Nationalteam aus Österreich und die deutsche Mannschaft an. Sie spielen in der Vorrunde allerdings nicht gegen einander. Sky überträgt, nach erfolgtem Rechte-Kauf, alle 88 Spiele dieses Turniers live. Das Medienunternehmen erwarb die Live-Übertragungsrechte und wird die Spiele im TV sowie per Internet, IPTV und Mobile Fans, Handball-Interessierten und sportbegeisterte Menschen zeigen.

Sky avisiert "über 50 Spiele des Turniers" mit englischem Original-Kommentar als Live-Stream auf Sky.at auszustrahlen. Übertragen werden auf jeden Falle alle Spiele des österreichischen und deutschen Teams. Das Sender-Angebot beinhaltet "mindestens 15 Gruppenspiele, zwei Achtelfinal-Begegnungen, alle Viertel- und Halbfinalpaarungen, das Finale am 1. Februar sowie etwaige Platzierungsspiele" der beiden Nationalmannschaften.

Die Übertragung dieses Handball-Sport-Events ist in Ergänzung zur Übertragung der EHF Champions League zu sehen und soll als Positionierungsmerkmal von Sky in dieser Sportart sowie als Komplettierung des Ballsport-Engagements der Medienmarke verstanden werden.

Handball im ORF

Das österreichische Herren-Nationalteam tritt in der Gruppe B gegen Bosnien-Herzegowina, Iran, Kroatien, Mazedonien und Tunesien an. Diese Spiele sind auch auf ORF Sport+ zu sehen. Mögliche Spiele der österreichischen Mannschaft nach der Gruppenphase sind ebenfalls im Paket des ORF enthalten. "Was den Fußballern hoffentlich schon bald wieder gelingt, die Qualifikation für ein großes Turnier, haben die Handballer längst geschafft. Umso erfreulicher ist es, dass sie ihre Topleistungen auch den Zuschauern an den Bildschirmen live und in HD präsentieren können", so ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost.