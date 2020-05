Sky Deutschland fest in der News Corporation-Hand

Bei Sky Deutschland werden die bis dato laufenden Kredite inklusive Zinsen vollständig zurückgezahlt. Gleichzeitig stellt ein anderes und nicht näher genannten Banken-Konsortium Kredite in der Höhe von 300 Millionen Euro, für die im vollem Umfang die News Corporation und eine weitere Tochtergesellschaft, die News America Incorporated, garantieren. Diese Umschichtung beschert Sky Deutschland auf der Ebene der Konditionen und Verpflichtungen mehr Flexibilität. Beispielsweise eine niedrigere jährliche Kreditmarge als das bisher der Fall war.



Darüber hinaus garantiert die News Corporation für die Bezahlung der Medienrechte an der Deutschen Bundesliga.



Sky Deutschland ist künftig mit einem Eigenkapital in Höhe von 438 Millionen Euro ausgestattet. Darin inkludiert ist ein finanzieller Spielraum von 175 Millionen Euro. Dieser dient dafür weitere Investitionen in zwei wettbewerbsentscheidenden Bereichen von Sky Deutschland zu ermöglichen: das ist die Weiterentwicklung des Kundenzufriedenheitsniveaus in Österreich und Deutschland sowie der nachhaltige Ausbau des Abonnenten- und Umsatzwachstums.



Außerdem trägt zur Stärkung des Sky Deutschland-Finanzstruktur die Verlängerung der Laufzeit des Gesellschafterdarlehens von News Adelaide und dessen Kauf von Namensaktien bei. Mit diesem Aktienkauf erhöht sich der News Adelaide-Anteil am gesamten Aktienvolumen auf 54,5 Prozent.