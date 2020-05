Skrill schließt paysafecard.com-Akquisition ab

Skrill kombiniert das Offline-Vertriebsnetz von paysafecard.com mit "mehr als 450.000 Vertriebspunkten" in 33 Märkten weltweit sowie "mehr als 4.000 Online-Stores" mit dem eigenen Online-Netzwerk, in dem "mehr als 100 Zahlungsoptionen in 200 Märkten weltweit" angeboten werden. Mit dem künftigen, gemeinsamen Leistungsangebot wird Skrill in Märkte expandieren, die, wie in Afrika beispielsweise, über ein wenig ausgeprägtes Bankstellen-Netz verfügen.



