sixx Austria startet am 3. Juli

atDie Fussball-Europameisterschaft endet am 1. Juli 2012. Während die Buben abgesehen von Formel 1-Rennen einer unspannenden Fernsehzeit entgegenblicken, gehts für die Frauen im Lande ab 3. Juli richtig los. Die ProSiebenSat.1 Austria-Gruppe geht an diesem Tag um 20:15 Uhr mit sixx Austria auf Sendung. Um 12:00 Uhr an diesem Tag wird Austria 9 ein Teil der österreichischen Privat-TV-Geschichte.