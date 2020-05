Simma wird Leder & Schuh International-CEO

Simma ist seit September 2012 als Chief Financial Officer in dem markenführenden Unternehmen tätig und übt diese Management-Agenden gemeinsam mit jenen des CEOs aus.



Parallel dazu kommt es mit dem sich nähernden Jahreswechsel zu weiteren Veränderungen an betriebswirtschaftlichen Schnittstellen. Peter Mayer-Rieckh übernimmt mit Jahresbeginn die neugeschaffene Funktion als Verantwortlicher für das strategische Marketing des Konzerns.



Reinbert Kager avanciert vom Vertriebsleiter Humanic der Märkte Deutschland und Österreich zum Gesamtvertriebsleiter der Marke und bekommt seinen Managementbereich auf die Märkte in Zentral- und Osteuropa erweitert.



