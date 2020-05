Shiitake-Pilze

Eigentlich war geplant gewesen, über Frau Wei zu schreiben. Die sieht wie jenseits der 70 aus, aber ihre Hände – Frau Wei hält sie vor die Kamera und sagt selbst, diese Hände seien streichelzart. Im Studio des Werbesenders HSE 24 preist sie ihre Kosmetikprodukte – mit Pfingstrosenwurzel und schwarzen Sojabohnen rührt ihre Firma Cremes gegen Hängebäckchen, und Shiitake-Schwammerln werden bei ihr in ein Schönheitsserum für 69,68 Euro verwandelt. Im Internet findet man ein Interview mit der alten Dame, in dem sie bedauert, weil schön langsam gehe sie auf die ... 50 zu. Vielleicht sollte man Shiitake doch lieber in die Suppe geben.

Ist aber nicht wichtig jetzt. Denn im TV war Freitag etwas Kluges zu hören. Sogar im ORF. Der Musiker und Schauspieler Alexander Goebel, auf Felix Baumgartners Weltrekordsprung angesprochen, sagte: Jemand, der in einer Wohnung ein Kind schreien hört und nicht weggeht, sondern anklopft, der sei für ihn der viel größere Held. Der Satz war notwendiger als Eincremen.