Shan'shi beginnt Drachen-Jahr schöner

Die Agentur erneuerte das Erscheinungsbild von Shan-shi.com, dem Web-Auftritt, der als Anlaufstelle für Konsumenten aus allen Märkten, in denen Shan'shi vertrieben wird, dient. Zur Brand-Site, die derzeit in deutscher und englischer Sprache verfügbar ist, kommen demnächst, so das Versprechen der Agentur, die Versionen in ungarischer, slowenischer, slowakischer und tschechischer Sprache dazu.



Bereits fertig und nur für den deutschsprachigen Markt ist die Shan'shi-Facebook-Fanseite.