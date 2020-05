SevenVentures Austria akquiriert Start-up-Beteiligungen

KochAbo.at ist das erste Start-up an dem sich SevenVentures Austria beteiligt. In einem ersten Schritt soll das Beteiligungsportfolio des Medien-Unternehmens in diesem Bereich aus zehn Start-ups bestehen. Das schreibt das Magazin trend, das zu diesem Zwecke mit Puls 4-Geschäftsführer Markus Breitenecker sprach.