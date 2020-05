SevenOne oder sieben Screens und ein Spot

Gemeint sind Computer, iPad, iPhone, Android-Smartphone, Hbb TV, Samsung Smart TV sowie Mobiltelefone und Smartphones deren Betriebssysteme andere als Android und Apples iOS sind. Sie sind die Medien- und Zielgruppenkontakt-Endgeräte, die von der ProSiebenSat.1 Austria-Gruppe mit Inhalten in Form von Websites oder Apps versorgt werden. Die dabei entstehende Gesamt- sowie die Einzel-Reichweiten bewirtschaftet SevenOne Media.



Dessen Verkaufsstrategie dreht sich wiederum um "einen Spot". Wie Michael Stix, Mitglied der Geschäftsleitung der ProSiebenSat.1 Austria-Gruppe, erklärt, kann künftig "ein Werbespot eines Kunden über alle genannten Endgeräte-Screens" verteilt werden.

Zielgruppen über ihre Endgeräte erreichen

Klingt zwar einfach, ist es aber aufgrund der unterschiedlichen technischen Spezifikationen nicht. Eine stationäre und mobile Website ähneln einander. Die Betriebssysteme iOS und Android auf denen Apps laufen, weisen ebenso gravierende Unterschiede wie die beiden Smart TV-Geschwister Hbb TV und Samsungs Smart Hub auf. Letzteres ist Websites ähnlich, bemüht Gerald Reitmayr, Director Consumer Electronics Samsung Österreich, Marketing-Menschen die Angst vor dem, die digitalisierte Werbekommunikation begleitenden "Technik-Horror" zu nehmen.



Damit muss sich Stix respektive das SevenOne Media-Team herumschlagen. Er spricht lieber von "zusätzlichem Werbedruck und Reichweiten-Maximierung". Und von den Möglichkeiten Werbebotschaften über die sieben Screens an Zielgruppen und an deren jeweiligen Aufenthaltsorten zu platzieren. Wobei diese Orte entweder physisch - Wohnzimmer, Klagenfurter Strandbad, Eisdiele Schleckeria, etc. - sein können oder mediale Orte innerhalb der Medien- und Inhalt-Landschaft der Gruppe. Puls 4, sixx Austria, Café Puls, etc. sind mit diesen Orten gemeint.