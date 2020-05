Setzer macht Wiff!

Das Wissensmagazin eröffnet künftig die "Coming-Home-Schiene" genannte Zeitzone des Senders um 17:45 Uhr und endet um 18:45. Das wissensdurstige Publikum kann anschließend seinen täglichen Informationsbedarf mit Guten Abend Österreich decken. Auf dieses Format folgt eine weitere Puls 4-Eigenproduktion. Und zwar das Dating-Format Messer, Gabel, Herz. Das Blind-Date Dinner.



Die vom Vorabend in die Primetime übergehende Programmphase des Senders - die Zeitzone von 17:45 bis 20:15 Uhr - ist ab 21. Jänner 2013 mit drei Sender-Eigenproduktionen belegt.



Zurück zu Wiff!. Das Format erhält unter Setzers Führung ein neues redaktionelles Element. Zuseher bekommen in 60 Sekunden tagesaktuelle Ereignisse, einem Newsflash, der eine Überleitung in die nachfolgende Informationssendung sein wird, vermittelt.



Das Wissensmagazin ging am 31. Jänner 2012 erstmals auf Sendung. Am 30. Jänner wird, wie der Sender beziffert, die "500. Sendung" ausgestrahlt.



atmedia.at