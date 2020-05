Servus TV überträgt Triathlon

Der Sender überträgt den Herren-Bewerb am Samstag, den 18. Juni von 14.15 bis 16.45 Uhr. Die Damen treten am Sonntag darauf zum Schwimmen, Radfahren und Laufen an. Die Live-Übertragung läuft von 12.15 bis 15.00 Uhr. Für Österreich gehen Lydia Waldmüller und Andreas Giglmayr an den Start.