Servus TV kauft BBC-Serie Call the Midwife

atServus TV bringt die im Zuschauer-Markt ebenso erfolgreiche wie von Kritikern goutierte BBC One-Serie Call the Midwife nach Österreich und Deutschland. Die Serie dreht sich um die Hebamme Jenny Lee, ein Nonnenkloster und die medizinischen Herausforderungen im heruntergekommenen Ost-London der 1950er-Jahre. Die erste Staffel besteht aus neun Episoden. Die zweite Staffel läuft in den kommenden Wochen bei BBC One an.