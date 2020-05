Serviceplan expandiert in der Schweiz

de, chDie Agenturgruppe, die seit 2008 mit Plan.Net in der Schweiz vertreten ist, komplettiert ihr Agentur-Modell in dem Markt im klassischen Kommunikationsbereich. Christian Bärtschi firmiert seine 2005 gegründete Agentur BMB - stand für Bärtschi, Meroni & Bolleter - in die Serviceplan Suisse AG um. Auf diesem Fundament aufgebaut, beginnt die Serviceplan-Ära in der Schweiz mit Auftraggebern wie Publicitas, Stöckli Outdoor und UBS