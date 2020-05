Seong Cho löst Sangho Jo ab

atSangho Jo übergab zum Jahreswechsel 2012/13 die Präsidenten-Funktion bei Samsung Electronics Austria an Seong Cho. Er ist für die Unternehmensführung in den Märkten Österreich, Schweiz und Slowenien verantwortlich. Sein Vorgänger wechselt an die Spitze von Samsung Nordics.