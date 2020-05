Sennheiser editiert App-Magazin Blue Stage

Das Magazin wird via Apple Newsstand in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch und künftig auch in russischer Sprache angeboten. Über einen in der App integrierten Audioplayer wird zu den jeweiligen, publizierten Themen Musik beigesteuert, die die emotionale Intensität der Magazin-Inhalte verstärkt. Mittels Playlist werden weitere Track-Vorschläge geliefert. Gewinnspiel-Promotion runden das Nutzungs- und Wiederkehrkonzept hinter dem Magazin ab.



Sennheiser liefert mit der App ein interessantes Navigationskonzept. Horizontales Blättern führt durch die jeweils aktuelle Blue Stage-Ausgabe. Vertikales Blättern führt die App-Rezipienten künftig von Ausgabe zu Ausgabe.



atmedia.at