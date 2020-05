Seitenblicke Magazin legt sich Trend-Special bei

atRed Bull Media House setzt die Extras-Produktion zum Seitenblicke Magazin fort. Nach dem Opernball-Special geht das Magazin nach dem schwarz-weissen Winter mit einem Trend-Extra in die farbenfrohe Frühlingszeit. Das Special wird in Kombination mit der am 21. März 2013 erscheinenden Seitenblicke Magazin-Ausgabe sowie als Stand-alone-Magazin vertrieben und zeigt sich so: