Seitenblicke auf den Opernball

atRoben, Proben, Walzer, Promis. Das sind die Ingredienzen des in Wien zweitwichtigsten Ball der laufenden Ballsaison, dem Opernball. Zwischen Lugner, Glööckler und weshalb Mirjam Weichselbraun am 7. Februar 2013 rot trägt, macht sich das Seitenblicke Magazin mit dem Special Seitenblicke Opernball breit und liefert, im Gegensatz zu Lugner, mit "10 Lektionen, die wir vom Opernball fürs Leben lernen" Sinnvolles zum Walzer-Fest bei dem selbstverständlich die "ganze Welt Zaungast" sein will. Beispielsweise leuchtet die Redaktion dorthin wo das gleißende Licht der TV-Kameras nicht so oft hinfällt.