Second Screen-Nutzung korrespondiert nicht mit TV

In The Multi-Screen World geht es um einen Status Quo digitaler Mediennutzung. Consumerbarometer.com liefert hier quantitative Antworten welche digitalen Endgeräte Konsumenten wie nutzen. Und was sie mit diesen Endgeräten wann anstellen. Beispielsweise wird hier beantwortet, dass die Second-Screen-Nutzung in Österreich 49 Prozent erreicht hat. Ein Fakt, das hierzulande bereits seit dem Frühjahr 2014 bekannt ist und als gegeben gilt. Weiters wird auch beantwortet, dass es sich ja nicht um echte Second-Screen-Nutzung sondern um Screen-Parallel-Nutzung handelt. Im Consumerbarometer.com ist ausgewiesen, dass 83 Prozent der Internet-Nutzung, die parallel zum TV-Konsumen in Österreich stattfindet, ursächlich nichts mit den rezipierten TV-Inhalten zu tun hat. Und diese via stationärem Computer respektive Laptop und Smartphone erfolgt.