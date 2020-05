Sechzig Sekunden Internet auf einem Blick

de, at, intHabt ihr euch schon einmal versucht vorzustellen, was in sechzig Sekunden im Internet alles parallel und gleichzeitig passiert? Das ist ungefähr so leicht, wie im Sand am Meer zu sitzen und ein einzige Welle von ihrer Entstehung vor der Küste, ihrem gesamten Rollweg auf das Ufer zu, bis zu ihrem verebben, verfolgen zu können. Unser Grafik- und Daten-freudigen Freunde von statista haben zu dieser Internet-Minute eine Vorstellung entwickelt. Sie und wir teilen diese Minute gerne mit euch. Hier ist sie! Und sie bleibt in ihrer Faktizität genauso flüchtig wie Zeit flüchtig ist: