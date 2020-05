Schritt für Schritt zum Staatspreis Marketing

atDas Wettbewerbsjahr 2013 läuft. Die Einreichfrist, um sich eine Venus des CCA zu sichern, ist voraussichtlich in 14 Tagen, am 23. Jänner, zu Ende. Dafür beginnt mit dem heutigen Tag, dem 7. Jänner, die üppig bemessene Einreichphase zum Staatspreis Marketing 2013 zu laufen. Marketingstrategien, Konzepte und Ergebnisse, die nachweislich 2012 qualitative Brillanz und betriebswirtschaftliche Relevanz erzeugten, sollten die Beweise dafür in dem Wettbewerb antreten.